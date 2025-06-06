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Аллегри хочет видеть Душана Влаховича в «Милане» — Calciomercato

Аллегри хочет видеть Душана Влаховича в «Милане» — Calciomercato
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Новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри попросил руководство обсудить возможный трансфер сербского нападающего Душана Влаховича, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский специалист лично заинтересован в кандидатуре Влаховича. Отмечается, что «Милан» и «Ювентус» уже несколько дней контактируют по переходу защитника Андреа Камбьязо и вскоре расширят обсуждение и на сербского футболиста.

В минувшем сезоне Влахович принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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