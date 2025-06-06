Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Норвегия — Италия: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск

Норвегия — Италия: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск
Комментарии

Сегодня, 6 июня, состоится матч 3-го тура группы I европейской квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Хосе Санчес Мартинес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Норвегия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров Норвегия с шестью очками единолично возглавляет группу I. Сборная Италии, в свою очередь, располагается на четвёртой строчке с 0 очков и имеет два матча в запасе. В минувшем туре сборная Норвегии на выезде одержала победу над сборной Израиля (4:2).

Материалы по теме
Норвегия — Италия. Ачерби отказал Спаллетти! Холанду теперь некого бояться?
Норвегия — Италия. Ачерби отказал Спаллетти! Холанду теперь некого бояться?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android