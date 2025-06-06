Норвегия — Италия: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 6 июня, состоится матч 3-го тура группы I европейской квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Хосе Санчес Мартинес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров Норвегия с шестью очками единолично возглавляет группу I. Сборная Италии, в свою очередь, располагается на четвёртой строчке с 0 очков и имеет два матча в запасе. В минувшем туре сборная Норвегии на выезде одержала победу над сборной Израиля (4:2).