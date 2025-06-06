Норвегия — Италия: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск
Поделиться
Сегодня, 6 июня, состоится матч 3-го тура группы I европейской квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Хосе Санчес Мартинес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Норвегия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После двух туров Норвегия с шестью очками единолично возглавляет группу I. Сборная Италии, в свою очередь, располагается на четвёртой строчке с 0 очков и имеет два матча в запасе. В минувшем туре сборная Норвегии на выезде одержала победу над сборной Израиля (4:2).
Комментарии
- 6 июня 2025
-
20:14
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:50
-
19:38
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:39
-
18:33
-
18:28
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
18:06
-
18:06
-
17:52
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:24