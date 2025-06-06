«Арсенал» может купить Кепу Аррисабалагу у «Челси» за £ 5 млн — журналист Бендони

«Арсенал» рассматривает вариант с покупкой 30-летнего вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает журналист Sky Sports Лука Бендони в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в контракте испанского футболиста указана сумма отступных в размере £ 5 млн (€ 5,9 млн).

Аррисабалага выступает в составе «Челси» с 2018 года. За этот период он принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в 59 из которых отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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