Аканджи: давно являюсь ярым критиком КЧМ, игроки «Сити» тоже не в восторге от турнира

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о предстоящем клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. В турнире примут участие 32 команды со всего мира.

«Я уже давно являюсь ярым критиком этого соревнования. Мы, игроки, хотели бы иметь отпуск, время, чтобы наши тела отдохнули. Мои партнёры по команде тоже не в восторге от этого турнира. Но сейчас он у нас перед глазами, и мы ничего не можем поделать.

Так как мы примем участие, то, конечно, хотим выиграть. Но если мы выйдем в финал, то времени на восстановление перед новым сезоном у нас станет ещё меньше», — приводит слова Аканджи Mirror.