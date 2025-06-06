Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера команды

«Рома» объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера команды
Комментарии

«Рома» на официальном сайте объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера команды. Контракт с 67-летним специалистом рассчитан до 2028 года.

«Добро пожаловать в клуб, мистер!» — сказано в заявлении «волков».

Последним местом работы Гасперини была «Аталанта», которую он возглавлял с лета 2016 года. Под его руководством клуб из Бергамо провёл 439 матчей во всех турнирах, в которых одержал 228 побед, 101 раз сыграл вничью и 110 раз потерпел поражение. В сезоне-2023/2024 «Аталанта» выиграла Лигу Европы.

По итогам минувшего сезона «Рома» заняла пятое место, «Аталанта» — третье.

Материалы по теме
Стало известно, кто сменит Гасперини на посту главного тренера «Аталанты»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android