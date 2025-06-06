«Вест Хэм» объявил о трансфере экс-защитника «Барселоны»

Английский «Вест Хэм» объявил о подписании постоянного контракта с французским центральным защитником Жан-Клером Тодибо. Сезон-2024/2025 бывший футболист каталонской «Барселоны» провёл в составе лондонцев на правах аренды. О заключении полноценного контракта с игроком пресс-служба столичной команды сообщает на официальном сайте «Вест Хэма».

Тодибо перебрался в «Вест Хэм» из «Ниццы» в августе 2024 года. В минувшем сезоне в его активе 27 матчей в английской Премьер-лиге. Результативными действиями 25-летний француз не отметился.

Жан-Клер Тодибо защищал цвета «Барселоны» с января 2019 года. Несколько раз он оправлялся в другие клубы на правах аренды, после чего подписал постоянный контракт с «Ниццей» в июле 2021 года.