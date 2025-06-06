«Вратарь просто кулаком по голове дал». Обляков — о самом запоминающемся голе за сборную

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, какой гол за сборную России стал для него самым запоминающимся.

— Гол в ворота Беларуси (4:0). Вратарь кулаком просто по голове дал, что меня аж встряхнуло чуть‑чуть, немного потерялся, больно было. Но ничего, нормально, продолжил игру. Да все голы приятно забивать за сборную. Гол, наверное, ещё Кении (2:2), когда сравнял счёт на восемьдесят какой‑то минуте, поскольку и так все говорили, что мы у них не выиграли. А если бы уступили, о нас бы нелестно отзывались, так скажем.

— Сколько времени прошло, чтобы ты почувствовал себя по‑настоящему уверенным именно в рамках сборной?

— При Валерии Георгиевиче [Карпине], наверное, через несколько сборов. Но точной даты нет. Всё равно приятно, конечно, что вызывают, хочется всегда показывать хороший футбол. Это получается — и уверенность приходит. Год назад, наверное, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

26-летний футболист дебютировал за основную сборную России в ноябре 2022 года. За это время полузащитник принял участие в 11 матчах национальной команды, в которых забил пять голов.

Ранее стало известно, что Иван Обляков, который был включён в состав национальной команды на предстоящие товарищеские встречи, покинул расположение сборной. Во время июньского тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. Российская команда сыграет с национальной командой Нигерии (6 июня) и со сборной Беларуси (10 июня).