«Челси» предложил € 75 млн за полузащитника «Барселоны» — El Chiringuito

«Челси» проявляет интерес к 22-летнему атакующему полузащитнику «Барселоны» Фермину Лопесу. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить около € 75 млн за испанского футболиста.

Лопес является выпускником академии сине-гранатовых. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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