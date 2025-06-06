«Спасибо, что исполнили мою мечту». Бурмистров обратился к «Сочи» после завершения карьеры

Бывший нападающий «Сочи» Никита Бурмистров, завершивший профессиональную карьеру футболиста, обратился к сотрудникам, руководству и болельщикам «барсов».

«Я хочу сказать огромное спасибо всем людям, с которыми мы здесь встретились, которые меня сюда пригласили, которые поддерживали клуб всё это время! Спасибо руководителям, всему персоналу, тем, кто сделал всё возможное для роста и развития этого клуба!

Спасибо всем футболистам, уборщицам, всем людям, которые здесь работают, поскольку футбол — командный вид спорта, и в нём важны все! Спасибо болельщикам за особенную поддержку на протяжении всех этих лет!

Спасибо вам за всё, спасибо за то, что вы исполнили мою мечту, и я надеюсь, что футбольный клуб «Сочи» будет и дальше радовать своих болельщиков, будет расти, развиваться и вернётся на те результаты, которые были у него ещё несколько лет назад! Ещё раз всем спасибо, не прощаюсь — скоро обязательно увидимся!» — приводит слова Бурмистрова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

За свою карьеру 35-летний Бурмистров также успел поиграть за ЦСКА, «Луч», «Шинник», «Амкар», «Анжи», «Краснодар», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал», «Балтику» и «Ротор».