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«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мбемо до £ 60 млн — ESPN

«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мбемо до £ 60 млн — ESPN
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«Брентфорд» отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке 25-летнего нападающего Брайана Мбемо в размере £ 55 млн (€ 65,4 млн). Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «красные дьяволы» увеличили предложение по камерунскому футболисту и готовы заплатить за него более £ 60 млн (€ 71,4 млн). Манкунианцы хотят завершить переход как можно быстрее.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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