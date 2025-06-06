«Зенит» представил тройку претендентов на звание лучшего игрока команды в сезоне-2024/2025

«Зенит» в своём телеграм-канале запустил голосование за звание лучшего игрока санкт-петербургского клуба в сезоне-2024/2025.

В качестве кандидатов на это звание выдвинуты вратарь Евгений Латышонок, крайний защитник Густаво Мантуан и нападающий Андрей Мостовой.

Отметим, Латышонок признавался лучшим игроком «Зенита» в июле-августе и в сентябре. Мантуан становился лучшим футболистом сине-бело-голубых в марте. Мостовой был признан лучшим игроком санкт-петербургского клуба в октябре, ноябре-декабре, апреле и мае.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Зенит» занял второе место. Также команда Сергея Семака дошла до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну: