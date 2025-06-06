«Джордан выиграл шесть титулов за 15 лет». Гвардиола — о сезоне без трофеев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сезоне без титулов для своего коллектива, сравнив достижения с легендарными игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом и с гольфистами Тайгером Вудсом и Джеком Никлаусом.

«Я выиграл 12 национальных чемпионатов за 16 лет. Я бы сказал, это неплохо. Но вы не можете побеждать всё время. Я не могу постоянно выигрывать Лигу чемпионов.

Майкл Джордан, лучший спортсмен, которого я когда-либо видел в своей жизни, выиграл шесть чемпионств НБА за 15 лет. Тайгер Вудс, невероятный гольфист, Джек Никлаус, не знаю, сколько у него титулов. Но они уступили больше турниров «Большого шлема», чем выиграли. Такое бывает», — приводит слова Гвардиолы издание Reuters.