Игрок «Спартака» Пруцев может перейти в «Зенит» — источник

«Зенит» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику «Спартака» Данилу Пруцеву. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, агент российского футболиста Павел Андреев обсуждал с красно-белыми продление контракта его клиента, заканчивающегося летом 2026 года. При этом Андреев озвучил условие — € 1,5 млн комиссии на переподписание полузащитника. Подчёркивается: стороны не пришли к компромиссу, что увеличивает шансы на трансфер Пруцева.

Пруцев выступает в составе «Спартака» с января 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме Карпин объяснил включение Умярова и Пруцева в состав сборной, несмотря на спад «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России: