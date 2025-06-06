Россия — Нигерия: стартовый состав российской национальной команды

Сегодня, 6 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав сборной России: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Круговой, Батраков, Глебов, Миранчук, Глушенков, Комличенко, Мостовой.
В 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 22 матча, в которых 16 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.
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