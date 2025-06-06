Матвей Сафонов выведет сборную России с капитанской повязкой на матч с Нигерией

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов выведет сборную России с капитанской повязкой на товарищеский матч с Нигерией. Встреча состоится сегодня, 6 июня. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 22 матча, в которых 16 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.