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В ФНЛ выступили с заявлением о попытке организации договорного матча «Черноморца» и «Сочи»

В ФНЛ выступили с заявлением о попытке организации договорного матча «Черноморца» и «Сочи»
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Пресс-служба ФНЛ сделала заявление относительно слов инвестора новороссийского «Черноморца» Сергея Шишкарёва, обвинившего генерального директора клуба Максима Пономарёва в попытке повлиять на результат матча заключительного тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:1):

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Маслов – 36'     1:1 Горелов – 42'     2:1 Антонов – 77'    

«ФНЛ с сожалением принимает заявление Сергея Николаевича Шишкарёва, которое стало для нас неожиданным.
«Черноморец» в последние годы демонстрировал высокие результаты как в спортивном плане, так и в маркетинговом, коммерческом и других направлениях. Данные успехи были достигнуты во многом благодаря поддержке инвестора.

Что касается озвученных предположений о возможном договорном матче, ФНЛ категорически против любых попыток неспортивного влияния на результаты. Мы внимательно изучим ситуацию и свяжемся с клубом и Департаментом честной игры РФС для уточнения деталей.

Отметим, что «Черноморец» на данный момент успешно прошёл лицензирование РФС на следующий сезон. ФНЛ всегда заинтересована в стабильности наших клубов и сделает всё возможное, чтобы сохранить целостность и объективность соревнований», — сообщили в пресс-службе ФНЛ корреспонденту «Чемпионата».

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