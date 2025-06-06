«Вест Хэм» объявил об уходе двух футболистов в «ПСЖ» и в «Брайтон»

Пресс-служба английского «Вест Хэма» на официальном сайте команды объявила об уходе из клуба двух игроков. Состав команды покинут полузащитник Карлос Солер и нападающий Эван Фергюсон, выступавшие за «молотобойцев» на правах аренды.

Испанский хавбек вернётся во Францию, где выступал в составе «ПСЖ». Фергюсон, в свою очередь, останется в Англии. Он был арендован в феврале у «Брайтона».

Ирландский нападающий принял участие в восьми встречах «Вест Хэма» в завершившемся сезоне и не отметился результативными действиями. Карлос Солер провёл 33 матча, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу.