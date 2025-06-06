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Мелик-Гусейнов: не знаю, что такое у Шишкарёва «проект сохранения» «Пари НН» в РПЛ

Мелик-Гусейнов: не знаю, что такое у Шишкарёва «проект сохранения» «Пари НН» в РПЛ
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на высказывание президента группы компаний «Дело», экс-председателя наблюдательного совета «Черноморца» Сергея Шишкарёва о существовании «проекта сохранения» нижегородцев в РПЛ.

«Мы не знаем, что Шишкарёв имел в виду под «проектом сохранения» «Пари НН» в РПЛ», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, подмосковный клуб «Химки» не получил лицензию и в следующем сезоне не сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. В связи с этим в лиге могут сохранить «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел из неё.

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