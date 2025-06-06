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Северная Македония — Бельгия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Северная Македония — Бельгия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 6 июня, состоится матч 3-го тура группы J европейской квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Северной Македонии и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Северная Македония
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров европейской квалификации Северная Македония набрала четыре очка и занимает первое место. Бельгийская национальная команда не провела ни одного матча и располагается на четвёртой строчке. На последнем, пятом месте находится сборная Лихтенштейна с нулём очков после двух туров.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
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