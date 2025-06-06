Игорь Ледяхов: теперь «Черноморец» может закончить своё существование

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о новороссийском «Черноморце» после слов экс-инвестора клуба Сергея Шишкарёва о возможном проведении договорного матча с участием команды.

«Какой смысл Шишкарёву врать, говорить неправду? Если он выступает с такими заявлениями, значит, что-то знает. Это вредит российскому футболу.

Теперь «Черноморец» может и закончить своё существование. В нашем чемпионате каждый год происходят подобные нефутбольные ситуации — вспомните «Тамбов». И то, что сейчас случилось со стыковыми матчами и «Химками», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Шишкарёв рассказал, что у гендиректора «Черноморца» Максима Пономарёва перед матчем 34-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:1) состоялся разговор с главным тренером команды Олегом Василенко и с лидерами команды. По словам инвестора, имела место попытка «манипуляции футбольным результатом».