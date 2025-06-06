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«МЮ» готов продать Хойлунда за € 45-50 млн, «Интер» хочет арендовать его — источник

«МЮ» готов продать Хойлунда за € 45-50 млн, «Интер» хочет арендовать его — источник
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«Манчестер Юнайтед» не стремится продать 22-летнего нападающего Расмуса Хойлунда, однако готов рассмотреть предложения по нему в размере € 45-50 млн. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, интерес к датскому футболисту проявляет «Интер». При этом «нерадзурри» хотели бы сначала арендовать Хойлунда с правом выкупа или обязательством выкупа. Подчёркивается, что «Интер» не отпугивает не лучшая результативность форварда в минувшем сезоне.

В минувшем сезоне Хойлунд принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2035 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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