«МЮ» готов продать Хойлунда за € 45-50 млн, «Интер» хочет арендовать его — источник

«Манчестер Юнайтед» не стремится продать 22-летнего нападающего Расмуса Хойлунда, однако готов рассмотреть предложения по нему в размере € 45-50 млн. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, интерес к датскому футболисту проявляет «Интер». При этом «нерадзурри» хотели бы сначала арендовать Хойлунда с правом выкупа или обязательством выкупа. Подчёркивается, что «Интер» не отпугивает не лучшая результативность форварда в минувшем сезоне.

В минувшем сезоне Хойлунд принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2035 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме Три клуба Италии хотят подписать Хойлунда из «МЮ» — Фабрицио Романо

Сколько стоят молодые футболисты: