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«Запах крови почувствовали». Обляков высказался о выступлении ЦСКА во второй части сезона

«Запах крови почувствовали». Обляков высказался о выступлении ЦСКА во второй части сезона
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о причинах хороших выступлений во второй части минувшего сезона. Напомним, красно-синие выиграли Фонбет Кубок России. В Российской Премьер-Лиге ЦСКА финишировал на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

— ЦСКА после зимней паузы заметно преобразился и эталонно провёл весну. Всего одно поражение — от «Зенита» в Кубке. Как ты можешь это объяснить?
— Хорошие сборы, команда, можно сказать, без травм была. Состав наигранный, есть ротация. Игроки, которые выходят на замену, в основном усиливают, добавляют какой‑то свежести, энергии, всё получается. Победа за победой. Когда это есть, то появляется ещё больше уверенности, ещё больше хочется побеждать. Запах крови почувствовали и захотели продолжать побеждать в каждой встрече, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Обляков принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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