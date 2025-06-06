«Тоттенхэм» объявил об увольнении Ангелоса Постекоглу

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об увольнении Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды.

«После анализа результатов и тщательного обдумывания клуб может объявить, что Ангелос Постекоглу освобождён от своих обязанностей.

Мы чрезвычайно благодарны Ангелосу за его преданность и вклад в развитие клуба за два года его работы. Мы навсегда запомним его как третьего тренера в нашей истории, завоевавшего европейский трофей, наряду с легендарными Биллом Николсоном и Китом Беркиншоу.

Тем не менее правление единогласно пришло к выводу, что в интересах клуба внести изменения. После успешного начала сезона-2023/2024 в Премьер-лиге мы набрали 78 очков в последних 66 матчах турнира. Это привело к тому, что в прошлом сезоне мы заняли худшее место в АПЛ. Иногда возникали смягчающие обстоятельства — травмы, а затем решение сделать приоритетом нашу европейскую кампанию. Хотя победа в Лиге Европы в этом сезоне стала одним из величайших моментов в истории клуба, мы не можем основывать наше решение на эмоциях, связанных с этим триумфом.

Крайне важно, чтобы мы могли конкурировать на нескольких направлениях. Мы считаем, что смена подхода даст нам больше шансов в предстоящем сезоне и в дальнейшем. Это было одно из самых трудных решений, которое нам пришлось принять, и мы не отнеслись к нему легкомысленно, не торопились с выводами. Было принято, как нам кажется, правильное решение, которое даст больше шансов на успех в будущем, а не лёгкое решение.

У нас талантливая, молодая команда, и Ангелос предоставил отличную платформу для развития. Мы хотели бы выразить ему нашу благодарность. Желаем ему всего наилучшего в будущем — он всегда будет желанным гостем в нашем доме.

О назначении нового главного тренера будет объявлено в установленном порядке», — сказано в заявлении лондонского клуба.

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