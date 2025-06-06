Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» высказались о будущем Виктора Гончаренко

В «Пари НН» высказались о будущем Виктора Гончаренко
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о шансах главного тренера команды Виктора Гончаренко остаться в клубе.

— Продолжит ли Гончаренко работу в «Пари НН»?
— Нужно дождаться официальной позиции клуба. Как только будет решение исполкома, мы доведём официальную позицию по этому вопросу.

— Решения по будущему Гончаренко пока нет?
— Давайте сначала дождёмся исполкома, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Виктор Гончаренко возглавляет «Пари НН» с октября 2024 года. Под управлением белорусского специалиста нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, а в переходных матчах уступили «Сочи» (2:1, 1:3).

Материалы по теме
«Пари НН» безвольно отдал стыки «Сочи». Но Гончаренко всё равно должен остаться в РПЛ!
«Пари НН» безвольно отдал стыки «Сочи». Но Гончаренко всё равно должен остаться в РПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android