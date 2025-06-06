В «Пари НН» высказались о будущем Виктора Гончаренко

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о шансах главного тренера команды Виктора Гончаренко остаться в клубе.

— Продолжит ли Гончаренко работу в «Пари НН»?

— Нужно дождаться официальной позиции клуба. Как только будет решение исполкома, мы доведём официальную позицию по этому вопросу.

— Решения по будущему Гончаренко пока нет?

— Давайте сначала дождёмся исполкома, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Виктор Гончаренко возглавляет «Пари НН» с октября 2024 года. Под управлением белорусского специалиста нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, а в переходных матчах уступили «Сочи» (2:1, 1:3).