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Россия — Нигерия. Прямая трансляция
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Сафонов отреагировал на то, что был выбран капитаном сборной России на матч с Нигерией

Сафонов отреагировал на то, что был выбран капитаном сборной России на матч с Нигерией
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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала видео с реакцией голкипера Матвея Сафонова на то, что он был выбран капитаном национальной команды на товарищеский матч с Нигерией. Встреча состоится сегодня, 6 июня. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
0 : 0
Нигерия

Видео из телеграм-канала сборной России по футболу

«Капитанскую что-то положили. Давно я не был», — сказал Сафонов.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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