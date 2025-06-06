Сафонов отреагировал на то, что был выбран капитаном сборной России на матч с Нигерией

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала видео с реакцией голкипера Матвея Сафонова на то, что он был выбран капитаном национальной команды на товарищеский матч с Нигерией. Встреча состоится сегодня, 6 июня. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Видео из телеграм-канала сборной России по футболу

«Капитанскую что-то положили. Давно я не был», — сказал Сафонов.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.