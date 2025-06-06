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Постекоглу — первый со времён Конте тренер АПЛ, выигравший трофей и уволенный после сезона

Постекоглу — первый со времён Конте тренер АПЛ, выигравший трофей и уволенный после сезона
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Сегодня, 6 июня, английский «Тоттенхэм» объявил об уходе из клуба главного тренера Ангелоса Постекоглу. Таким образом, австралийский специалист стал первым тренером в английской Премьер-лиге со времён итальянца Антонио Конте, кто был уволен в конце сезона, в котором завоевал со своей командой трофей.

«Тоттенхэм» под руководством Постекоглу выиграл Лигу Европы УЕФА — 2024/2025, победив в финальном матче «Манчестер Юнайтед» (1:0). В сезоне-2017/2018 лондонский «Челси», тренируемый Конте, стал обладателем Кубка Англии, одолев в финале «МЮ» (1:0). По завершении того сезона Конте был уволен из клуба.

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