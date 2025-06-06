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«Аталанта» объявила о назначении Ивана Юрича главным тренером команды

«Аталанта» объявила о назначении Ивана Юрича главным тренером команды
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Сербский специалист Иван Юрич стал главным тренером «Аталанты». О назначении официально объявила пресс-служба клуба из Бергамо. Юрич сменил во главе команды Джан Пьеро Гасперини, работавшего с «Аталантой» с июля 2016 года.

Во второй половине минувшего сезона Иван Юрич руководил вылетевшим из английской Премьер-лиги в Чемпионшип «Саутгемптоном». Начинал сезон серб во главе итальянской «Ромы», которую с нового сезона и будет возглавлять покинувший «Аталанту» Гасперини.

Фото: ФК «Аталанта»

«Добро пожаловать, Мистер Юрич», — говорится в сообщении пресс-службы команды в официальном аккаунте «Аталанты» в соцсети X (ранее Twitter).

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