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Сафонов объяснил, почему, скорее всего, пропустит матч сборной России с Беларусью

Сафонов объяснил, почему, скорее всего, пропустит матч сборной России с Беларусью
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Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своём приезде в расположение национальной команды, а также сообщил, что, скорее всего, не полетит в Минск, где 10 июня команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Беларусью.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– У меня не было сомнений относительно приезда в сборную России. У нас в клубе закончился сезон, я понимал, что есть время. И я хотел поехать играть в сборную, хотел сыграть в «Лужниках», для меня это важно.

– В Минск со сборной ты не полетишь?
– Скорее всего, нет. У «ПСЖ» добавился клубный чемпионат мира. Нужно быть с командой. Я думаю, что буду уже с командой во время отлёта из Парижа, — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Клубный чемпионат мира начнётся 15 июня. «ПСЖ» проведёт первый матч на этом турнире 15-го числа текущего месяца с мадридским «Атлетико». В составе сборной России Сафонов принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в восьми из которых отыграл «на ноль».

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