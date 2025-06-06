Россия — Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча началась
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В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
0 : 0
Нигерия
В 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 22 матча, в которых 16 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.
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