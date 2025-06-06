Осинькин считает, что у сборной России есть шансы выиграть в матче с Нигерией

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Нигерии. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«У нас не так много матчей с по-настоящему хорошими соперниками. По памяти — это Сербия и Камерун. Понимаю, что некоторые лидеры не приехали. Но Нигерия — это команда, у которой всегда много звёзд. Будут индивидуально сильные футболисты, но у нас есть шансы выиграть. Как команда сборная России может быть более организованной и сильной», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во время июньского тренировочного сбора национальная команда России проведёт два товарищеских матча. Помимо сборной Нигерии, подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Беларуси. Игра запланирована на вторник, 10 июня.