Обляков: Николич — человек, который всегда напрямую говорит, если ему что-то не нравится

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о главном тренере армейцев Марко Николиче. Напомним, красно-синие выиграли Фонбет Кубок России. В Российской Премьер-Лиге ЦСКА финишировал на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

— Марко Николич — в чём его сила и в чём его тренерский подход отличаются от других специалистов, с которыми тебе довелось поработать?

— Это человек, который всегда напрямую говорит, если ему что-то не нравится. Всегда находит правильные слова, чтобы настроить команду, видит, когда команда после нескольких побед чуть-чуть расслабилась, он говорит некоторым игрокам, в том числе мне, чтобы заводились, чтобы не было расхлябанности и какой-то самоуверенности, чтобы настраивали команду в следующей игре. Просто в общении приятный человек, хороший тренер, приятно работать, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

Сербский специалист возглавил ЦСКА летом прошлого года. Ранее Николич возглавлял «Локомотив» и «Партизан».