«Боруссия» Дортмунд хочет купить молодого таланта у «Реала» — Marca

Дортмундская «Боруссия» сделала предложение мадридскому «Реалу» относительно трансфера 18-летнего центрального защитника Диего Агуадо. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «шмели» готовы заплатить «сливочным» € 6 млн за покупку испанского футболиста. Подчёркивается, что «Реал» намерен взять Агуадо на клубный чемпионат мира и планирует обсуждать его будущее только после завершения участия на этом турнире.

В минувшем сезоне Агуадо принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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