Матч между сборными России и Нигерии начался с минуты молчания

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Брянской области.

Игра идёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск.

В 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 22 матча, в которых 16 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.

Материалы по теме Фото «Сильные вместе». Перформанс болельщиков сборной России перед матчем с Нигерией

Как сборная России играет при Карпине: