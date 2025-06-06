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Россия — Нигерия. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Матч между сборными России и Нигерии начался с минуты молчания

Матч между сборными России и Нигерии начался с минуты молчания
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Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Брянской области.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

Игра идёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск.

В 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 22 матча, в которых 16 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.

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