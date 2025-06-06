Романцев, Сёмин и Черчесов вместе смотрят матч Россия — Нигерия в «Лужниках»

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Алияр Агаев из Азербайджана. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В трансляцию игры попали три бывших тренера национальной команды России, которые вместе присутствуют на матче в качестве зрителей. Станислав Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 по июль 2021 года. Юрий Сёмин руководил командой с апреля по ноябрь 2005 года. Олег Романцев был главным тренером сборной России с июля 1994 по июнь 1996 года.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Во время июньского тренировочного сбора национальная команда России проведёт два товарищеских матча. Помимо сборной Нигерии, подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Беларуси. Игра запланирована на вторник, 10 июня.