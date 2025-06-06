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Экс-игрок ЦСКА Дуду: даже за € 100 млн я бы не надел футболку «Спартака» или «Зенита»

Экс-игрок ЦСКА Дуду: даже за € 100 млн я бы не надел футболку «Спартака» или «Зенита»
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Бывший полузащитник ЦСКА Сеаренсе Дуду заявил, что никогда бы не согласился выступать за московский «Спартак» или «Зенит».

— В последние годы футболисты ЦСКА переходили к главным конкурентам: «Спартаку», «Зениту». Если бы вас позвали эти клубы...
— Я бы так не поступил! Это против моих принципов. Представляете Акинфеева в «Спартаке»? Даже за € 100 млн я бы не надел футболку «Спартака» или «Зенита»! То же самое в Бразилии: я болею за «Виторию» и никогда бы не перешёл в «Баию». Но времена меняются. Сейчас часто гонятся за славой. Раньше было по-другому, — приводит слова Дуду «Спорт-экспресс».

Бразильский хавбек выступал в составе ЦСКА с 2005 по 2008 год. За этот период он принял участие в 107 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. С красно-синими Дуду дважды выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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