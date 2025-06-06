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«Наполи» может усилить состав нападающим из «Челси» стоимостью £ 50 млн — Napoli Network

«Наполи» может усилить состав нападающим из «Челси» стоимостью £ 50 млн — Napoli Network
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«Наполи» проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Челси» Нони Мадуэке. Об этом сообщает Napoli Network.

По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Джованни Манна на днях прилетал в Лондон с целью узнать подробности потенциальной покупки английского футболиста. «Синие» готовы продать Мадуэке за сумму в размере £ 50 млн (€ 59,5 млн).

В минувшем сезоне нападающий «Челси» принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Мадуэке с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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