«Дальше выбрасывать деньги я не готов». Шишкарёв — о финансировании «Черноморца»

Президент группы компаний «Дело», экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв прокомментировал своё решение прекратить финансирование новороссийского «Черноморца». Напомним, ранее бизнесмен обвинил руководство клуба в попытке организации договорного матча в Мелбет Первой лиге.

«Новость о том, что ГК «Дело» перестаёт финансировать клуб и выходит из проекта, уже широко разлетелась по интернету и спортивным СМИ, поэтому постараюсь вкратце изложить суть. Сразу скажу: все обязательства перед игроками и тренерским штабом будут выполнены в полном объёме. Но далее выбрасывать деньги на ветер я не готов. Бизнесмены так себя не ведут», — написал Шишкарёв в своём телеграм-канале.

Ранее Шишкарёв рассказал, что у гендиректора «Черноморца» Максима Пономарёва перед матчем 34-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:1) состоялся разговор с главным тренером команды Олегом Василенко и с лидерами команды. По словам инвестора, имела место попытка «манипуляции футбольным результатом».