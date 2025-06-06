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Стало известно, что Мбаппе сказал Хёйсену после проигрыша Франции в 1/2 финала Лиги наций

Стало известно, что Мбаппе сказал Хёйсену после проигрыша Франции в 1/2 финала Лиги наций
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обратился к защитнику испанской национальной команды Дину Хёйсену после их очного матча в полуфинале Лиги наций (5:4). Ранее Хёйсен перешёл в «Королевский клуб» из «Борнмута».

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

«Вы удивили нас. Удачи в финале и до скорой встречи в Мадриде», — приводит слова Мбаппе Defensa Central.

Мбаппе и Хёйсен провели на поле всё игровое время матча.

В финале Лиги наций «Фурия Роха» встретится с португальской национальной командой. Игра состоится в воскресенье, 8 июня. Сборная Франции поборется с Германией за третье место. Этот матч также пройдёт 8 июня.

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