Стало известно, что Мбаппе сказал Хёйсену после проигрыша Франции в 1/2 финала Лиги наций

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обратился к защитнику испанской национальной команды Дину Хёйсену после их очного матча в полуфинале Лиги наций (5:4). Ранее Хёйсен перешёл в «Королевский клуб» из «Борнмута».

«Вы удивили нас. Удачи в финале и до скорой встречи в Мадриде», — приводит слова Мбаппе Defensa Central.

Мбаппе и Хёйсен провели на поле всё игровое время матча.

В финале Лиги наций «Фурия Роха» встретится с португальской национальной командой. Игра состоится в воскресенье, 8 июня. Сборная Франции поборется с Германией за третье место. Этот матч также пройдёт 8 июня.

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: