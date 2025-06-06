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Игрок «Ливерпуля» Кьеза рассказал об особенностях тренировочного процесса в Англии

Игрок «Ливерпуля» Кьеза рассказал об особенностях тренировочного процесса в Англии
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Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался о сложностях после перехода в английскую команду, а также рассказал об особенностях тренировочного процесса в Англии.

«В начале пути не обошлось без трудностей, не забывайте, что я прибыл в «Ливерпуль» 26 августа и оказался как будто на другой планете, с другими партнёрами по команде, без тренировок, без товарищеских матчей, без всего. Если вы помните, «Ливерпуль» осенью развивал втрое большую скорость, чем все остальные, интенсивность была сумасшедшей.

Я изучал английский, поэтому проблем с языком у меня не было. Мне очень понравилось сравнивать себя с другой культурой и идеями, в том числе и футбольными. Например, в Премьер-лиге ты получаешь выходной раз в неделю, чтобы побыть с семьёй, отдохнуть и восстановиться. В Италии такого нет.

Тренировки на выезде — это скорее редкая практика, чем норма. Слот всё равно селит нас в отель на ночь перед игрой, только если мы играем на выезде, и никогда — в домашнем матче. Здесь уделяется особое внимание тому, чтобы уделить время семье, а также постоянной работе за кулисами, чтобы спортсмен был в хорошей форме как на поле, так и вне его», — приводит слова Кьезы Football Italia.

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