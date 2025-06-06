Глава Ла Лиги считает, что Винисиус или Ямаль должны выиграть «Золотой мяч»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о своих кандидатах на «Золотой мяч».

– Это сложно, но выбор должен быть между Ламином [Ямалем] и Винисиусом.

– Почему Винисиус?

– Он не показал суперсезона, но нельзя забывать, что в его начале он был очень хорош. «Золотой мяч» вручается за весь сезон, и у него ещё есть несколько международных матчей и клубный чемпионат мира. Это два игрока, которые выступают в Испании, — приводит слова Тебаса Marca.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 18 результативными передачами. Ямаль сыграл 55 матчей во всех соревнованиях, где забил 18 голов и сделал 25 ассистов.

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