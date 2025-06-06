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Экс-инвестор «Черноморца» Шишкарёв рассказал, сколько денег потратил на клуб за три года

Экс-инвестор «Черноморца» Шишкарёв рассказал, сколько денег потратил на клуб за три года
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Президент группы компаний «Дело», экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв поделился, сколько средств было вложено в новороссийскую команду, а также в развитие спорта в регионе за последние три сезона.

«За прошедшие три года наша компания потратила на клуб 2 млрд рублей. Общий вклад в спорт Новороссийска — 3,3 млрд», — написал Шишкарёв в своём телеграм-канале.

Ранее Шишкарёв принял решение прекратить финансирование новороссийского «Черноморца». Отмечается, что все обязательства перед игроками и тренерским штабом будут выполнены. Напомним, бизнесмен обвинил руководство клуба в попытке организации договорного матча в Мелбет Первой лиге.

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