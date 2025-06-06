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Вирц договорился с «Ливерпулем» о контракте до 2030 года с зарплатой в € 22 млн — Bild

Вирц договорился с «Ливерпулем» о контракте до 2030 года с зарплатой в € 22 млн — Bild
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«Ливерпуль» договорился с 22-летним полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем о контракте, рассчитанном до 2030 года. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, заработная плата немецкого футболиста по трудовому соглашению с мерсисайдцами составит до € 22 млн в год. Также «красные» близки к достижению договорённости с леверкузенским клубом. Последнее предложение «Ливерпуля» по Вирцу составило € 130 млн. «Фармацевты» требуют € 150 млн за трансфер 22-летнего хавбека.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Флориана в € 140 млн.

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