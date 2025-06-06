Мбемо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд» хочет £ 70 млн — Романо

Форвард «Брентфорда» Брайан Мбемо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист хочет перейти в стан «красных дьяволов» и уже договорился о контракте. Переговоры между клубами продолжаются.

По данным источника, «Брентфорд» начал обсуждение сделки с суммы £ 70 млн, но в ходе переговоров может снизить требования. Отмечается, что важную роль будет играть то, какую часть от суммы трансфера составит фиксированная часть, а какую — различные бонусы.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер форварда Матеуса Куньи из «Вулверхэмптона». По данным СМИ, сумма сделки составила € 74 млн (£ 62,5 млн).