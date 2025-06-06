Сборная России пропустила гол впервые с 2023 года

Сборная России пропустила гол на 71-й минуте товарищеского матча с Нигерией. Этот мяч стал первым пропущенным для российской национальной команды с октября 2023 года. До этого подопечные Валерия Карпина одержали восемь побед подряд с общим счётом 44:0.

Сборная России проводит товарищеский матч с Нигерией на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

В 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 22 матча, в которых 16 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.

Как сборная России играет при Карпине: