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21:45 Мск
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Фото: неточная передача Сафонова перед голом сборной Нигерии в ворота России

Фото: неточная передача Сафонова перед голом сборной Нигерии в ворота России
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов, находясь в штрафной, выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толуваласе Арокодаре, после чего он забил гол.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Сборная России проводит товарищеский матч с Нигерией на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

В 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 22 матча, в которых 16 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.

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