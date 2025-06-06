Сборная России сыграла вничью с Нигерией, пропустив после ошибки Матвея Сафонова

Завершился товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толуваласе Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.

Ранее в 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 23 матча, в которых 16 раз победила, шесть раз сыграла вничью и один раз уступила.