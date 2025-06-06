Первый тренер Сафонова объяснил голевую ошибку вратаря в матче со сборной Нигерии

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, прокомментировал результативную ошибку голкипера в матче сборных России и Нигерии. Находясь в штрафной, Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толуваласе Арокодаре, после чего забил гол.

«Не думаю, что ошибка Матвея связана с недостатком игровой практики. Он уверенно себя чувствовал после того, как выручил сборную в первом тайме. Думаю, это секундная расслабленность. Матвей уверовал в свои силы, что он нормально себя чувствует, выручил. Это недооценка ситуации. Матвей должен был видеть, что там игрок. Но нигерийский футболист ждал эту передачу. Сборная Нигерии поняла, что мы играем таким образом — последовал рывок и обокрал. Конечно, Матвей должен был это увидеть. Это его ошибка и просчёт — вопросов нет», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.