Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Сафонова объяснил голевую ошибку вратаря в матче со сборной Нигерии

Первый тренер Сафонова объяснил голевую ошибку вратаря в матче со сборной Нигерии
Аудио-версия:
Комментарии

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, прокомментировал результативную ошибку голкипера в матче сборных России и Нигерии. Находясь в штрафной, Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толуваласе Арокодаре, после чего забил гол.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Не думаю, что ошибка Матвея связана с недостатком игровой практики. Он уверенно себя чувствовал после того, как выручил сборную в первом тайме. Думаю, это секундная расслабленность. Матвей уверовал в свои силы, что он нормально себя чувствует, выручил. Это недооценка ситуации. Матвей должен был видеть, что там игрок. Но нигерийский футболист ждал эту передачу. Сборная Нигерии поняла, что мы играем таким образом — последовал рывок и обокрал. Конечно, Матвей должен был это увидеть. Это его ошибка и просчёт — вопросов нет», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сборная России осталась без победы в долгожданном матче. Сафонов и спас, и «привёз»
Сборная России осталась без победы в долгожданном матче. Сафонов и спас, и «привёз»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android