Стало известно, сколько «Барселона» заработает с перехода Тодибо в «Вест Хэм» из «Ниццы»

«Барселона» заработает € 8 млн с трансфера центрального защитника Жан-Клера Тодибо из «Ниццы» в «Вест Хэм», о котором было официально объявлено в пятницу, 6 июня. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, лондонский клуб заплатил французскому € 40 млн за переход бывшего игрока сине-гранатовых. При переходе Тодибо из каталонской команды в «Ниццу» в 2021 году в условиях сделки было зафиксировано, что «Барселона» получит 20% от суммы дальнейшей продажи защитника.

Тодибо перебрался в «Вест Хэм» из «Ниццы» на правах аренды в августе 2024 года. В минувшем сезоне в его активе 27 матчей в английской Премьер-лиге. Результативными действиями 25-летний француз не отметился.

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