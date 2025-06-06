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Экс-инвестор «Черноморца»: господин мэр, Вы хотели денег? Мы давали. Что взамен? Ни-че-го!

Экс-инвестор «Черноморца»: господин мэр, Вы хотели денег? Мы давали. Что взамен? Ни-че-го!
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Президент группы компаний «Дело», экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв обратился к мэру Новороссийска Андрею Кравченко после недопуска команды к участию в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу из-за несоответствия стадиона требованиям лиги.

«Черноморец» выполнил поставленную задачу: из глубин Второй лиги команда дошла до порога Российской Премьер-Лиги, заняв третье место в ФНЛ, дававшее право играть стыковые матчи. Но оказалось, что администрации города, несмотря на все громогласные заявления, «Черноморец» не нужен.

Мэр Андрей Кравченко не смог (или не захотел) решить вопрос со стадионом. Три года — и 0 конкретных действий. Ни площадок для нового строительства, ни внятного плана реконструкции старого «Центрального». Та «дорожная» карта, которая появилась недавно, не более чем декларация, в ней нет ни подробной сметы, ни конкретных сроков реализации, ни ответственных лиц. Только пустые бла-бла-бла, а «Центральный» как был большой помойкой, так и остаётся.

Господин мэр, вы хотели денег? Мы давали. Жаждали успеха? Команда его добилась. А что взамен? Ни-че-го! Дырка от бублика», — написал Шишкарёв в своём телеграм-канале.

Ранее бизнесмен обвинил руководство клуба в попытке организации договорного матча в Мелбет Первой лиге. Шишкарёв рассказал, что у гендиректора «Черноморца» Максима Пономарёва перед матчем 34-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:1) состоялся разговор с главным тренером команды Олегом Василенко и с лидерами команды. По словам инвестора, имела место попытка «манипуляции футбольным результатом».

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