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Экс-игрок «Челси» и «Арсенала» Жоржиньо стал футболистом «Фламенго»

Экс-игрок «Челси» и «Арсенала» Жоржиньо стал футболистом «Фламенго»
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной команды Италии Жоржиньо подписал контракт с бразильским «Фламенго», сообщает пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Футболист подписал контракт с красно-чёрными до лета 2028 года и будет выступать за свой новый клуб под 21-м номером.

В минувшем сезоне Жоржиньо провёл за «Арсенал» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 8 млн.

Помимо «Арсенала», 33-летний Жоржиньо выступал за «Верону», «Самбонифацезе», «Наполи» и «Челси».

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